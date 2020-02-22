Özdağ, Suriye politikası iflas etmiştir

Özdağ, konferans salonunun son anda Büyükşehir Belediyesi’nce iptal edilmesine, “Kahramanmaraş Belediye Başkanı, sen istediğin kadar toplantı salonlarını elimizden al, afişleri indirt ve her türlü anti demokratik yollara başvur. Suriyeliler sonunda vatanlarına Türkiye’nin dostları olarak dönecekler” cümlesi ile tepki gösterdi.

Türkiye’nin Suriye’de ağır bir krizin içine sürüklendiğini savunan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, şunları söyledi:

“Türkiye’nin son bin senede karşı karşıya gelmiş olduğu en büyük 4. tehdit olan husus, Suriyeli sığınmacılardır. Türkiye, iç savaştan buraya gelen kayıtlı ve kayıtsız 5,3 milyon Suriyeliyle dünyada en fazla sığınmacının olduğu ülke olmak durumunda. İktidar, Suriye’de Beşar Esad’ı devirme hevesiyle 2011 yılında yola çıktı. Ancak 2020’ye geldiğimiz zaman görüyoruz ki Suriye politikası tam anlamıyla iflas etmiştir ve Türkiye Suriye’de ağır bir krizin içine sürüklenmiştir. Türkiye 80 milyar dolar zarara uğramıştır. Türk halkının cebinden çıkan para 51 milyar dolar nakit para. Bunun içinde Suriye’de Türk devletinin beslediği 3 milyon Suriyeliye harcanan para yoktur. Yeter, birazda Türk halkını besleyin.”

İYİ Parti olarak Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmesi için bir eylem planı hazırladığını belirten Özdağ, “Genel Başkanımız Meral Akşener bir süre önce Ankara’da yapmış olduğumuz çalıştayda Suriyeli sığınmacıların yuvalarına dönüşü için partimizin eylem programını açıkladı. Ben de bu eylem planını Kahramanmaraşlılara anlatmak istedim. Öğrendim ki konferansımızın düzenleneceği salon, il başkanlığımız tarafından önceden ayırtılmış ve parası ödenmesine rağmen Kahramanmaraş Belediyesi tarafından son anda iptal edilerek elimizden alınmış. Yine belediye yetkilileri, başkanın talimatıyla konferansın duyurusu olan afişleri, pankartları Kahramanmaraş’ın değişik yerlerinden toplatmışlar. Bunlar Türk halkının gerçekleri öğrenmesinden korkuyorlar.

Türk halkının da Kahramanmaraşlıların büyük bir bölümü, yüzde 85’den fazlası Suriyelilerin vatanlarına dönmelerini istiyor. İktidarın bilinçsiz, burnunu ucunu görmeyen Suriye ve Suriyeliler politikasından bıktı usandı. Sakın bize Suriye’nin Müslüman halkına destek oluyoruz, ensarız, muhaciriz diye hikaye anlatma eğer senin içinde gerçekten birazcık İslam dayanışması olsaydı o dayanışmayı Doğu Türkistanlılara gösterirdiniz. Doğu Türkistan Türklüğünün en ağır baskılarla karşı karşıya olduğu dönemde Çin Halk Cumhuriyetinin bir şehriyle kardeş şehir anlaşması imzalamak ne kadar samimiyetsiz olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. Seni bunun için İYİ Parti olarak en ağır şekilde kınıyoruz” şeklinde konuştu.