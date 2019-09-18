Özcan’dan Gaziler Günü mesajı

Özcan, mesajında gaziliğin Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının ve Türk fedakarlığının yaşayan destanı olduğunu belirterek, “Gazi ise bu kahramanlık destanını yazan kişidir” dedi.

İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Sakarya meydan muhaberesinin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisince Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e “mareşal” rütbesi ile “gazi” unvanı verilmiştir. Günümüzde bu tarih kahramanlık günü olarak da adlandırılıp, Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır.

Bir insanın en değerli varlığı hayatıdır. Biz millet olarak ‘mevzu vatansa gerisi teferruattır’ diyerek, ülke savunması için, i’lay-ı kelimetullah için görev var denildiğinde, en değerli varlığımız olan hayatımızı hiçe sayarak cepheye koşan karaktere sahibiz. İnsanlık tarihi, yüce Türk milletinin ve İslam aleminin bu türden fedakarlıklarla dolu savaşlarına şahitlik etmiştir. Gerek Kurtuluş Savaşında, gerekse Kıbrıs Harekatında bu milletin bağrından çıkan kahraman Türk Ordusu ve halen devam eden PKK terör örgütü ile sürdürülen mücadelede güvenlik güçlerimiz bir bütün olarak kahramanlık destanı yazmış ve yazmaya devam etmektedir. Her türlü olumsuzluğa rağmen üstün bir fedakarlık, azim ve kararlılık örneği göstermektedir. Terörün her türlüsünü, terörün doğup büyümesine sebep olanları lanetliyorum. Sizin gibi kahraman evlatları olduğu müddetçe bu millet bedeli ne olursa olsun bu belanın hakkından gelecektir.

Bir uzvunun kendisinden önce cennete gitmesi sonucu gazilik unvanı kazanan tüm kahramanlarımızın, Gaziler Gününü kutlar, başta gazi ve şehit aileleri olmak üzere bütün Türk milletinin sağlık ve selamette bir hayat sürmesini alemlerin Rabbi olan Yüce Allah’tan temenni ediyorum. Vatan size minnettardır.”