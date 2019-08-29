Özcan’dan Çin’den kardeş şehir protokolüne sert tepki

Başkan Özcan, Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör’ü bu karardan geri dönmeye çağırdı.

‘Bu anlaşma hepimizi derinden yaralamıştır’ diyen İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, Çin’in Doğu Türkistan’daki zulümlerini hatırlattığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Çin’in Yiwu şehri ile kardeş şehir anlaşması yapmıştır. Kahraman şehrimize, şehrimizin tarihine yakışmayan ve asla kabul edemeyeceğimiz bir karara itirazımızı ifade etmek istiyoruz. Ümit ediyoruz ki bu protokolü imzalayan yetkililer ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye başkanı Hayrettin Güngör bu yanlış kararından döner.

Çin Halk Cumhuriyeti Doğu Türkistan’ı işgal etmiş ve devlet varlığını yok saymaktadır. Doğu Türkistan’ı baskı altında tutabilmek için uzun yıllardır sistematik bir şekilde Uygur Türkleri üzerinde dünyanın en şedit, en alçak metotları ile bir asimile politikası uygulamaktadır. Bugün, Doğu Türkistan’ın, Çin’deki konumu sadece coğrafi bakımdan önemli bir tampon bölge olmaktan ziyade, onun eşsiz enerji statüsü, Çin’in enerji güvenliği açısından vazgeçilemez stratejik önem taşımaktadır. Türk düşmanı katil Çin, Doğu Türkistan'ın coğrafi avantajlarından yararlanmak istemektedir. Avrasya kıtasının merkezi konumunda yer alan Doğu Türkistan, yeni “Avrasya Kıtasal Köprüsü”nün boğaz rolünü oynamaktadır.

Bu sebeple katil Çin devleti emellerine ulaşabilmek için hiç bir aklın, insafın ve asgari bir insanlığın kabul etmeyeceği maddi ve manevi işkenceyle devlet politikası olarak sistematik hale getirdiği asimile politikasını Uygur Türklerine karşı acımasızca uygulamaktadır. Türk düşmanı katil Çin, Uygurca eğitim veren okulları kapatarak bunun yerine ana sınıfından başlayarak üniversiteye kadar Çince eğitimi mecburi hale getirmektedir. Din ve ibadet özgürlüğünü kısıtlayarak Kur’an eğitimini yasaklamış, Ramazanda oruç tutmayı yasaklamış, camiye girişler yasaktı şimdi camiler de yakılıp yıkılmaktadır. Türk-İslam eserlerini tahrip etmektedir. Tarihi eserler yıkılarak yerlerine apartmanlar yapılmaktadır. Ekonomik ayrımcılıkla Doğu Türkistan’daki ekonomik kalkınmadan Uygurlara pay vermemektedir. Bu bölgeye Çinli yatırımcılar getirilerek Uygurlar kendi yurtlarından göçe zorlanmaktadır. Bunların yanı sıra Uygurların edebiyat ve sanat adamlarını ve öne çıkan isimleri kamplara alarak insanlık dışı işkencelere tabi tutmaktadır. Türk düşmanı katil Çin istiyor ki bütün Uygurların hafızasını yok edelim, kimliksizleştirelim. Kamplarda parçalanmış aileler geçmişini unutsun.”

Başkan Güngör’e, “Sayın Güngör, Türk düşmanı Çin ile kardeş olmayı içinize nasıl sindirdiniz?” sorusunu yönelten İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Yemliha Özcan, “Şimdi Türk düşmanı Çin’in en önemli stratejilerinden birisi de bu asimile politikasına itiraz eden ülke ve şehirlere ekonomik yatırım yaparak itirazları pasifize etme ve susturma ameliyesidir. İşte bu kalemden olmak üzere ülkemizde de kardeş şehirler oluşturarak tarihimize, kültürümüze, medeniyet kodlarımıza, şanımıza, kahramanlığımıza ve Türk’ün tarihi rolüne bir hançer gibi saplamak, bir kara leke olarak üzerimize yapıştırmak ve kendimizi inkar anlamına gelecek “kardeş şehir” uygulamasını maalesef “Maraş bize mezar olmadan düşmana gülzar olamaz” diyen Sütçü İmamların, Rıdvan Hocaların ruhlarını muazzep etme pahasına Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Uygur Türklerinin tutulduğu kampların da olduğu Türk düşmanı katil Çin’in Yiwu şehri ile “kardeş şehir” protokolü imzalamıştır. Biz Türk düşmanı katil Çin’in Yiwu şehri ile imzalanan kardeşliğini kabul etmiyor, reddediyoruz.

Sayın Güngör, Türk düşmanı Çin ile kardeş olmayı içinize nasıl sindirdiniz? Kahraman şehrin şahs-ı manevisine ihanet sayılacak bu rezil uygulamadan vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? Sizi bu kardeşliğe mecbur kılan saik nedir? Türk düşmanı Çin, Doğu Türkistan’da kardeş aile politikası adı altında her Uygur aileye bir Çinli erkek yerleştiriyor. Harim-i ismetimize, mahremiyetimize yapılan bu şeni uygulamayı bizler ne kadar insanlık dışı, tahammül edilmez bir uygulama olarak görüyor ve yüreklerimiz sızılıyorken, siz şimdi soydaşlarımızın işkence altında tutulduğu Yiwu şehrini istiklal mücadelesinin bayraktarlığını yapmış kahraman şehre kardeş yapıyorsunuz. Bu nasıl bir soydaşlıktır? Nasıl bir kardeşliktir? Bu nasıl bir talihsizliktir? Peki, Sayın Güngör, İsrail’in herhangi bir şehri ile de kardeş şehir olacak mısınız?” ifadelerini kullandı.

Başkan Özcan, son olarak, “İYİ Parti Elbistan İlçe Teşkilatı olarak partimiz ve kahraman şehrin bir evladı olarak bütün halkımız adına bu yanış uygulamadan derhal vazgeçmesi çağrısında bulunuyoruz.

İYİ Parti olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Hayrettin Güngör, Türk düşmanı katil Çin ile geliştirilen bu kardeş şehir uygulamasından vazgeçinceye kadar susmayacağımızı buradan bütün şehrimize ve Türkiye’ye ilan ediyoruz. Ve tüm halkımızı bu uygulamaya karşı çıkmaya davet ediyoruz” dedi.