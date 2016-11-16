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Özcan’dan çiftçilere ÇKS başvurusu uyarısı

Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ayhan Özcan, 2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

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Özcan’dan çiftçilere ÇKS başvurusu uyarısı

Elbistan Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Ayhan Özcan, 2016 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvurularının 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatıldığını söyledi.

ÇKS başvurusunda bulunmayanların gübre ve mazot desteğinden yararlanamayacağını kaydeden Özcan, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, “2016 yılı üretim sezonu için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları 31 Aralık 2016 tarihine kadar uzatılmıştır. Çiftçilerimizin mağdur olmamaları için belirtilen tarihe kadar müracaat etmeleri gerekmektedir. Bu tarihe kadar Çiftçi Kayıt Sistemine başvuru yapan üreticilerimize gübre ve mazot desteği verilecektir. Fark ödemesi desteğinden yararlanamayacaklardır. Üreticilerimize bereketli ve bol ürünler dileriz” ifadelerini kullandı.

 

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