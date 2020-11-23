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Öz Şahinler Sürücü Kursu’ndan online eğitim sistemi

Öz Şahinler Sürücü Kursu, pandemi sürecinde kursiyerlerin mekan ve zamana bağlı kalmaksızın, diledikleri zaman diledikleri yerden ve platformdan ders çalışabilmelerini mümkün kılan online eğitim sistemini hayata geçirdi.

Öz Şahinler Sürücü Kursu’ndan online eğitim sistemi
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Öz Şahinler Sürücü Kursu işletmecisi Kemal Şahin, online eğitim sisteminde kursiyerlere ücretsiz olarak şifre tanımlandığını ve kurs süresi boyunca yararlanabildiklerini söyledi.

Online eğitim sistemi ile trafik adabı, trafik ve çevre, araç tekniği ile ilkyardım derslerinin bilgisayar, cep telefonu ve tablet üzerinden takip edilebileceğini belirten Şahin, “Online eğitim sistemi kursiyerlerimizin mekan ve zamana bağlı kalmaksızın, diledikleri zaman diledikleri yerden ve platformdan ders çalışabilmelerini mümkün kılan sistemdir. Sürücü kursumuz bünyesinde kursiyerlerimize ücretsiz olarak şifre tanımlanmakta, kurs süresi boyunca yararlanmaları sağlanmaktadır. Kursiyerlerimiz, istedikleri zamanlarda 24 saat boyunca eğitimlerine devam edebilirler” dedi.

 


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Öz Şahinler Sürücü Kursu’ndan Online Eğitim Sistemi