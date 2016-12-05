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Öz Elbistan’dan dolar bozdurana bedava bilet

Türkiye’nin birçok noktasına yolcu taşımacılığı yapan Öz Elbistan Seyahat firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan kampanya kapsamında bin 500 dolar bozdurup makbuzuyla birlikte gelen herkese ücretsiz yolculuk hakkı veriyor.

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Öz Elbistan’dan dolar bozdurana bedava bilet

Türkiye’nin birçok noktasına yolcu taşımacılığı yapan Öz Elbistan Seyahat firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan kampanya kapsamında bin 500 dolar bozdurup makbuzuyla birlikte gelen herkese ücretsiz yolculuk hakkı veriyor.

Kampanya hakkında açıklama yapan Öz Elbistan Firması İşletme Müdürü Ali Kılınç, ücretsiz bilet uygulamasının Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacağını belirtti. Kılınç, ülke genelinde bu alanda başlatılan seferberliğe katkıda bulunmak istediklerini kaydederek, “Gün, ekonomimize sahip çıkma günüdür” diye konuştu.

Türkiye’de dolarda yaşanan artışın ardından, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, "Dolarlarınızı bozdurun ve Türk Lirası ile alışveriş yapın" çağrısına Elbistan’daki esnaflardan da destek geldi. Öz Elbistan Seyahat firması, bin 500 dolar bozdurup makbuzuyla birlikte gelenlerin, sefer yapılan yerlerden istediğine ücretsiz bilet verme kararı aldı.

Öz Elbistan Firması İşletme Müdürü Ali Kılınç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülke ekonomisine katkı sağlamak için kampanya başlattık. Bin 500 dolar bozdurup makbuzu ile gelen herkes, firmamızın yolcu taşıdığı her yere ücretsiz olarak bilet alma hakkına sahip olacak. Böylece hem bölge ekonomisine, hem de insanların ekonomisine gücümüz çerçevesinde destek veriyoruz. İnsanlar makbuzunu gösterdiğinde, hiç bir şey yapmadan ücretsiz biletini alacak. Bu kampanyamız 31 Aralık 2016’ya kadar devam edecek” şeklinde konuştu.

Kılınç, “Biz, ülkemizin yanındayız. Türk Lirası’ndan yana olacağız. Türkiye yoksa koruyacağımız bir geleceğimiz olamaz. Kendi paramıza sahip çıkmak bir ekonomik hesap değil, milli bir tavırdır. Daha da önemlisi tarafımızı belli etmektir. Bu topraklardan başka gideceğimiz yer yok. Gün, Türk ekonomisine, Türk Lirası'na sahip çıkma günüdür, 15 Temmuz'da verdiğimiz cevabın aynısını verme zamanıdır" ifadelerini kullandı.

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musa 2 hafta önce

dolar bozdurulması güzel ama cumhurbaşkanının kastettiği büyük iş adamlarının bozdurması bizim 300-500 dolarımızla bu iş olmaz, büyük iş adamlarının fedakarlık yapması lazım.

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KİMDE VAR 2 hafta önce

KAMPANYA İYİ AMA KİMDE VAR,MİLLET ZAR ZOR GEÇİNİYOR.

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Elbistanlı 2 hafta önce

Helal olsun size hayırlı yolculuklar

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bahattin erten 2 hafta önce

öz elbistan firması ve calışan tüm öz elbistan ailesine teşekkür edrim.bu düşüncelerinden dolayı.

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Adsiz 2 hafta önce

Helalin var mudurum

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mechul 2 hafta önce

Bundan maksat az veya çok olanın dolar bozdurmasından bahsedilmiyor, karınca misali yolunda bulunup niyetimizi belli etmek te ülkemizin geleceği adına yapılan büyük bir adım bence bu vesile ile Öz Elbistan'ın yapmış olduğu kampanya alkışlanması gereken bir adım.

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Elbistanlı 2 hafta önce

iyi güze bir uygulama kardeş türkiye ekonomisi dolara endeksli bu bunun göstergesi ihaleler dolarla köprü geçişler dolarla yerli futbolcular maç baş ücretleri dolarla kömür petrol dolarla doların yükselmesi türkiyenin borcunu kat kat artıriyor bu yükü hep bizmi çekeceğiz çalışan olarak gariban vatandaşlar mı bizi bu hale getirenler utansın biz bu işin citiyetini daha anlamaşık galiba böyle kanpanyalar düzenliyoruz kısaca reklam bir reklam amaçlıdır umarım paylaşırsın yazımı

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Nurhak 2 hafta önce

daha sosyal olmanı beklerdim işine gelen yorumu paylaşıyor bazı yorumlar niçin paylaşmıyor samimetine inanmıyorum

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