Öz Elbistan’dan dolar bozdurana bedava bilet

Türkiye’nin birçok noktasına yolcu taşımacılığı yapan Öz Elbistan Seyahat firması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine başlatılan kampanya kapsamında bin 500 dolar bozdurup makbuzuyla birlikte gelen herkese ücretsiz yolculuk hakkı veriyor.

Kampanya hakkında açıklama yapan Öz Elbistan Firması İşletme Müdürü Ali Kılınç, ücretsiz bilet uygulamasının Aralık ayı sonuna kadar geçerli olacağını belirtti. Kılınç, ülke genelinde bu alanda başlatılan seferberliğe katkıda bulunmak istediklerini kaydederek, “Gün, ekonomimize sahip çıkma günüdür” diye konuştu.

Türkiye’de dolarda yaşanan artışın ardından, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın, "Dolarlarınızı bozdurun ve Türk Lirası ile alışveriş yapın" çağrısına Elbistan’daki esnaflardan da destek geldi. Öz Elbistan Seyahat firması, bin 500 dolar bozdurup makbuzuyla birlikte gelenlerin, sefer yapılan yerlerden istediğine ücretsiz bilet verme kararı aldı.

Öz Elbistan Firması İşletme Müdürü Ali Kılınç, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine ülke ekonomisine katkı sağlamak için kampanya başlattık. Bin 500 dolar bozdurup makbuzu ile gelen herkes, firmamızın yolcu taşıdığı her yere ücretsiz olarak bilet alma hakkına sahip olacak. Böylece hem bölge ekonomisine, hem de insanların ekonomisine gücümüz çerçevesinde destek veriyoruz. İnsanlar makbuzunu gösterdiğinde, hiç bir şey yapmadan ücretsiz biletini alacak. Bu kampanyamız 31 Aralık 2016’ya kadar devam edecek” şeklinde konuştu.