Öz Elbistan Seyahat’ten işten çıkarılma paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Öz Elbistan Seyahat firmasının yetkilileri, bir personellerinin işten çıkarıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımları ve iddialara ilişkin olarak basın açıklaması yaptı.

Öz Elbistan Seyahat Kooperatif Başkanı Hüseyin Bölükbaşı ve Şirket Müdürü Ali Kılınç tarafından yapılan basın açıklamasında, bazı sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımların gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, adı geçen personelin de işten çıkarılmadığının altı çizildi.

Öz Elbistan Seyahat firmasının, köklü bir kuruluş olduğu, hiç kimsenin talimatı ile personel almadığı ya da çıkarmadığına işaret eden Bölükbaşı ve Kılınç, “Elbistan Belediye Başkanı Sayın Mehmet Gürbüz’ün de bu yönde bir isteği ya da telkini olmamıştır. Olması da düşünülemez” dediler.

Personelleri olan Muhammet Bölükbaşı’nı işten çıkarmaları için herhangi bir sebep bulunmadığını belirten Öz Elbistan Seyahat Kooperatif Başkanı Hüseyin Bölükbaşı ve Şirket Müdürü Ali Kılınç, “Firmamızın personeli olan Muhammet Bölükbaşı hakkında işten çıkarıldığına ilişkin olarak bazı sosyal medya paylaşımları sonrasında bu açıklamayı yapmayı zaruri bulduk. Muhammet Bölükbaşı, halen de çalışanımızdır ve kesinlikle işten çıkarılmamıştır. Kendisi ile bir sorunumuz da yoktur. Kendisini işten çıkarmamız için bir sebep de bulunmamaktadır.

Herhangi bir personelimizin kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı, yöneticiler ve idarecilere yönelik eleştiri ya da tenkit içerikli paylaşımlar onları bağlar. Biz Öz Elbistan Seyahat olarak, çalışanlarımızın ancak firmamızla ilgili paylaşımlarını göz önünde bulundururuz. Öz Elbistan Seyahat, bu şehrin bir markasıdır. Bu firmada, her siyasi görüşten personel de otobüs sahibi de bulunmaktadır. Hiçbir personelimize bugüne kadar siyasi görüşünden dolayı bir baskı ya da yönlendirme asla olmamıştır; bundan sonra da olmayacaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimize ve şehrimize layıkıyla hizmet sunma gayretimiz devam edecektir” ifadelerini kullandılar.