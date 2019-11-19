Oyun parklarına, orman sahasından ağaç desteği

Elbistan Belediyesi, Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği ve EÜAŞ'a ait ormanlıktan, büyük sedir ağaçlarını ağaç sökme makinesi ile taşıyarak parklarda ağaçlandırma çalışmasına hız verdi.
Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi'nden yapılan açıklamada, ağaçlandırma çalışmalarının aralıksız devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “İlçemiz genelinde yapımını tamamladığımız oyun grubu parklarının çevresinde ağaçlandırma çalışmasına başladık. Orman İşletme Müdürlüğü'nün belirlediği ve EÜAŞ'a ait ormanlıkta bulunan, yaklaşık 3 metre uzunluğundaki sedir ağaçları taşıma mevsimi müsait olduğu için ağaç sökme makinesi ile taşıma sistemi yapılmaktadır. Ağaçlar sökülürken özellikle alandaki sıklığına göre sökülmekte ve mevcut ormanlık alana zarar verilmemektedir. Bu çalışmalarımızı yaparken, doğaya zarar vermeyecek yöntemlerle ağaçlandırma çalışmalarımızı yapıyoruz. Yıllarca beklenerek yeşillenecek alanımızı kısa sürede ağaçlandırıyoruz. Dikimi tamamlanan tüm ağaçlarımızın günlük olarak sulamasına devam edilmektedir” ifadelerine yer verildi.
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