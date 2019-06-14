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Oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk hayatını kaybetti

Elbistan’da oynadığı av tüfeğinin ateş alması sonucu vücuduna saçma isabet eden 14yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Gökçek Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre,  14 yaşındaki Emrullah Ötegen, yanında kimsenin olmadığı sırada evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Tüfeğin bir anda ateş almasıyla çıkan saçmalar vücuduna isabet eden Ötegen, yere yığıldı. Silah sesini duyan aile fertleri, odaya girdiklerinde çocuklarını kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Emrullah Ötegen’in cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından doğum yeri Gökçek Mahallesi’nde toprağa verilecek.

 


Yerel Manşetler
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..mavii 1 saat önce

Çocuklarınıza tüfekle değil de kalemle kitapla haşır neşir olmayı öğretin artık ya... Allah rahmet eylesin küçük arkadaşımızı. Ailesine sabır diliyorum.

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Kocaeli yusuf ÖZTÜRK 52 dakika önce

Mekânı cennet olur inşaAllah Ailesine sabirlar versin Rabbim

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Turgay 52 dakika önce

O tüfeklerinizi alinda...

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