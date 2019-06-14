Oynadığı av tüfeği ateş alan çocuk hayatını kaybetti

Olay, ilçeye bağlı Gökçek Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Emrullah Ötegen, yanında kimsenin olmadığı sırada evde bulunan av tüfeğiyle oynamaya başladı. Tüfeğin bir anda ateş almasıyla çıkan saçmalar vücuduna isabet eden Ötegen, yere yığıldı. Silah sesini duyan aile fertleri, odaya girdiklerinde çocuklarını kanlar içerisinde buldu. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Emrullah Ötegen’in cenazesi, Malatya Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsinin ardından doğum yeri Gökçek Mahallesi’nde toprağa verilecek.