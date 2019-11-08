Otomobiller koyun sürüsüne daldı

İlk olay, Elbistan-Nurhak karayolunun şeker fabrikası civarında meydana geldi. Buradaki olayda Nurhak istikametine doğru seyir halinde olan otomobil koyun sürüsüne çarptı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken 1 koyun telef oldu.

İkinci olay ise, ilkinden 20 dakika sonra Elbistan-Malatya karayolunda yaşandı. Elbistan istikametine ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen sürüye daldı. Olayda 3 koyun telef oldu. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olaylardan geriye otomobil ve ezilen koyunların parçaları kaldı.