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Otomobiller koyun sürüsüne daldı

Otomobiller koyun sürüsüne daldı Elbistan'da 20 dakika arayla iki otomobilin çarptığı sürülerdeki 4 koyun telef oldu.

Otomobiller koyun sürüsüne daldı
 Elbistan'da 20 dakika arayla iki otomobilin çarptığı sürülerdeki 4 koyun telef oldu.
İlk olay, Elbistan-Nurhak karayolunun şeker fabrikası civarında meydana geldi. Buradaki olayda Nurhak istikametine doğru seyir halinde olan otomobil koyun sürüsüne çarptı. Olayda otomobilde maddi hasar meydana gelirken 1 koyun telef oldu.
İkinci olay ise, ilkinden 20 dakika sonra Elbistan-Malatya karayolunda yaşandı. Elbistan istikametine ilerleyen bir otomobil, yolun karşısına geçirilmek istenen sürüye daldı. Olayda 3 koyun telef oldu. Araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Olaylardan geriye otomobil ve ezilen koyunların parçaları kaldı.

Yerel Manşetler
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