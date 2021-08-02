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Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 9 yaralı
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Elbistan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu aralarında çocukların da olduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Elbistan-Ekinözü karayolunun Taşburun Mahallesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ekinözü istikametinden Elbistan’a doğru ilerleyen Burak G. idaresindeki 27 RS 036 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mehmet Y.’nin kullandığı 46 PA 942 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte Zümra, İsmail, Zeynep Buğlem ve Meltem G. ile Yasemin T., Ezgi B., Ecrinsu Gümüş B. yaralandı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri kaza mahallinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili tahkikat başlattı.

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