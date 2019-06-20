Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1’i çocuk 2 yaralı

Kaza, ilçeye bağlı Höplek Mahallesi civarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, karşı yönlerden ilerleyen 46 EB 319 plakalı otomobille 46 EH 232 plakalı otomobil, Höplek rampası olarak adlandırılan bölgede çarpıştı. Kazada, 41 yaşındaki Fatih B. ile 11 yaşındaki Berat B. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.















