Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Esentepe Mahallesi Darende Caddesi’nde yaşandı. Darende Caddesi üzerinden Esentepe Mahallesi’ne doğru ilerleyen Halil Arslan idaresindeki 46 VF 796 plakalı otomobille, karşı yönden gelen Kahraman Yılmaz’ın kullandığı 06 DRM 07 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Her iki otomobilde de büyük çaplı maddi hasarın meydana geldiği kazada, sürücü Arslan yaralandı. Diğer sürücü ve yanındaki kişinin yara almadan atlattığı kazada, diğer aracın sürücü koltuğunda sıkışan yaralı sürücünün imdadına ilk olarak çevreden yetişen vatandaşlar koştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Arslan’ı sıkıştığı yerden çıkardı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Arslan, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.