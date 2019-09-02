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Otomobiller çarpıştı:1 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı:1 yaralı
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Kaza Pınarbaşı Caddesi ile Çelebi Sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı Caddesi üzerinde S.E.’nin kullandığı 71 FN 087 plakalı otomobil ile Ö.D.’nin kullandığı 38 HB 584 plakalı otomobil Çelebi Sokağa dönüş yaptığı sırada çarpıştı. Kazada otomobilde S.E.’nin kullandığı otomobilde bulunan 12 yaşındaki T.E. yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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Vatandaş 5 saat önce

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