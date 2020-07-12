Otomobiller çarpıştı, biri takla attı: 6 yaralı

Elbistan’da iki otomobil çarpıştı. Otomobillerden birinin takla attığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza Osmanlı Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Osmanlı Caddesi üzerinde Yusuf Arslan’ın kullandığı 46 EB 805 plakalı otomobil ile Yavuz Selim Caddesi üzerinde seyir halinde olan Kerem Mıhcı idaresindeki 46 EJ 504 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Mıhcı’nın kullandığı otomobil, kaldırıma çarparak takla attıktan sonra durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Mıhcı ile her iki otomobilde bulunan yolcular Gülcihan Mıhcı, Alparslan Kerem Mıhcı, Gülten Mıhcı, Ramazan Mıhcı ve Ayşe Arslan yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.