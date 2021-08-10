Otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Elbistan’da anayoldan mahalleye dönüş yapmak isteyen otomobille karşı yönden gelen başa bir otomobil çarpıştı. 4 kişinin yaralandığı kazada, otomobillerden biri sulama kanalına düştü.

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Çatova Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çatova Mahallesi yoluna dönüş yapmak isteyen Hüseyin Ö. (78) yönetimindeki 46 KU 439 plakalı otomobille karşı yönden gelen Samet K.’nın (21) kullandığı 46 ABK 716 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Hüseyin Ö.’nün kullandığı otomobil, yol kenarındaki sulama arkına düştü. Olayda, sürücülerle birlikte Nakşiye S. (66) ve Gaffar S. (21) adlı yolcular yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.