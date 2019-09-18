Otomobiller çarpıştı: 3’ü çocuk 6 yaralı

Kaza, Elbistan-Darende karayolunun Büyükyapalak Mahallesi kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Darende’den Elbistan’a doğru seyir halinde olan A.E.İ. idaresindeki 46 VL 017 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen H.G.’nin kullandığı 46 E 6030 plakalı otomobile çarptı. A.E.İ.’nin kullandığı otomobil, çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü A.E.İ. ile aynı araçta bulunan A.A.İ.(37), S.İ.(9), E.C.İ.(6) ve 1 yaşındaki S.B.İ. ile diğer araçtaki H.G.(63) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansları ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.











