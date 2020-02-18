Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Dağdelen’in kullandığı 42 PM 071 plakalı otomobille Cağfer Topal’ın direksiyonunda olduğu 23 FE 677 plakalı otomobil, İbni Sina Caddesi ile Çaldıran Caddesi’nin kesiştiği noktada çarpıştı. Kazada, Dağdelen’in idaresindeki otomobil çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki boş arsaya savruldu. Olayda Aziz, Serdal ve Tahsin Dağdelen yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde 112 Acil Servis ekiplerince yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sürücülerin yara almadan atlattığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.