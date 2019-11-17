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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Elbistan'da, çarpışan otomobillerden birinin kaldırıma çıkarak tatlı tezgahına çarpması sonucunda 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
 

Elbistan'da, çarpışan otomobillerden birinin kaldırıma çıkarak tatlı tezgahına çarpması sonucunda 1’i çocuk 3 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazım Karabekir Sokak’tan gelen Mustafa Demir’in kullandığı 58 HG 256 plakalı otomobil, Oğuzhan Caddesi’nde seyir halinde olan Adem Baykal idaresindeki 46 EB 495 plakalı otomobile yandan çarptı. Baykal’ın yönetimindeki otomobil kaldırıma çıkarak tatlı tezgahına çarptıktan sonra durabildi. Kazada, Baykal idaresindeki otomobilde bulunan 61 yaşındaki annesi Gülen Baykal, sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir kesme makinesi yardımıyla yaralıyı sıkıştığı yerden çıkardı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Baykal ve 8 yaşındaki kızı da ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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