Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Kaza Hamza Akbaş Caddesi ile Karabağ Caddesinin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hamza Akbaş Caddesi üzerinde Mehmet D’nin kullandığı 46 AB 926 plakalı otomobil ile Karabağ Caddesi’de üzerinde Rauf O. İdaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.