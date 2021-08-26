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Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
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Kaza, Battalgazi Mahallesi Alptuğ Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nizamittin K. idaresindeki otomobille Mehmet Ali C.’nin kullandığı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobillerden biri savrularak yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Olayda, sürücülerin yanı sıra araçta yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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Otomobiller çarpıştı: 3 Yaralı