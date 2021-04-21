Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Terminal Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Ş.’nin kullandığı 42 JB054 plakalı otomobil, Memduh K. idaresindeki 46 ES 231 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücülerden Memduh K. ile aynı araçta bulunan Dürdane ve Kübra K. isimli yolcular yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.