Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Halk Ekmekte günlük üretim 10 bin adede çıktı
Halk Ekmekte günlük üretim 10...
Sarıyatak’taki Kaya Mezarları ve Tümülüs Alanı için karar çıktı
Sarıyatak’taki Kaya Mezarları ve Tümülüs...
Elbistan’da ‘arıcıklarla’ 500 bin dekarda süneye karşı mücadele
Elbistan’da ‘arıcıklarla’ 500 bin dekarda...
Nurhaklıların karşı çıktığı HES için nihai karar verildi
Nurhaklıların karşı çıktığı HES için...
Kısmi yasakta kente sessizlik hakim oldu
Kısmi yasakta kente sessizlik hakim...
banner191
banner162

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı
banner167

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Terminal Caddesi’nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Seyfi Ş.’nin kullandığı 42 JB054 plakalı otomobil, Memduh K. idaresindeki 46 ES 231 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada sürücülerden Memduh K. ile aynı araçta bulunan Dürdane ve Kübra K. isimli yolcular yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler