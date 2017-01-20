Otomobiller çarpıştı: 2’si çocuk 6 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza, Güneşli Mahallesi Hamza Akbaş Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Hacı Balıkçı idaresindeki 46 E 8135 plakalı otomobille Kazım Doğan’ın kullandığı 46 E 3802 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler Balıkçı ve Doğan’la birlikte araçlarda bulunan Hacı Balıkçı ile Mahize Doğan ve ikiz torunları Abdülkadir ile Efe Doğan yaralandı. Hurdaya dönen araçlardan çevreden yetişen vatandaşların yardımıyla çıkarılan yaralılar, ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldıktan sonra 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Mahize Doğan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.