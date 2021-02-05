Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan'da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kazanın meydana geldiği adres, Göktürk Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin kesişimi oldu. Edinilen bilgiye göre, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nden gelen E.Ö.’nün kullandığı 46 ER 565 plakalı otomobil, Göktürk Caddesi’nde seyir halinde olan E.C. idaresindeki 06 BIA 583 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerden E.C. ile diğer araçta bulunan bir kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar, ilk müdahaleleri, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılarak Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı.





