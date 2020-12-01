Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Termik Caddesi ile Eldelek Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eldelek Caddesi’nden Termik Caddesi yönüne ilerleyen H.C. idaresindeki 68 EC 229 plakalı otomobille Termik Caddesi’nden Elbistan istikametine seyir halinde olan M.Y’nin kullandığı 38 LP 241 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücülerden M.Y. ile aynı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan araçlar, çekici yardımıyla kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.







