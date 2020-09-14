Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Hacı Esat Efendi Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep K.’nın kullandığı 46 EJ 274 plakalı otomobille Akif K. yönetimindeki 44 BC 838 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, her iki otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayda sürücülerden Zeynep K. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Cafer K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri burada yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.