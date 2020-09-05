Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, İbni Sina Caddesi ile Çaldıran Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf D.’nin kullandığı 16 ADE 476 plakalı otomobille Navruz Ö. yönetimindeki 06 BA 5490 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza esnasında yoldan geçen bir sağlık personeli yaptı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.















