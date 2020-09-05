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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da Cumhuriyet Mahallesi’nde 2 otomobilin karıştığı trafik kazasında araç sürücüleri yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, İbni Sina Caddesi ile Çaldıran Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf D.’nin kullandığı 16 ADE 476 plakalı otomobille Navruz Ö. yönetimindeki 06 BA 5490 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi, kaza esnasında yoldan geçen bir sağlık personeli yaptı. Yaralı sürücüler, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili tahkikat başlattı.









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Otomobiller çarpıştı: 2 Yaralı
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Elbistanlı 8 saat önce

Elantra iyiymiş kemikli Şahin pert

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Muhammed Ali 7 saat önce

Elbistanda kazalara karisan araclar ve kullananlar hep ayni yip insanlar sahinler doganlar siyah camlar kesik yaylar rengarenk heryerinde yanan tuhaf lambalar vs vs malesef denetim kontrol sifir

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