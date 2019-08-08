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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da çarpışan 2 otomobilden birinin metrelerce sürüklenerek yan yatması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Elbistan’da çarpışan 2 otomobilden birinin metrelerce sürüklenerek yan yatması sonucunda 2 kişi yaralandı.

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, Mevlüt D. idaresindeki 28 EA 052 plakalı otomobille Alper G.’nin kullandığı 46 VA 036 plakalı otomobil, Hacı Bayram Caddesi ile Esenyurt Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Alper G.’nin idaresindeki otomobil, çarpışmanın etkisi ile savruldu. Asfaltta metrelerce sürüklenen otomobil, yan yattı. Kazada, sürücü Alper G. ile aynı araçta bulunan Mert Kaan Ö. yaralandı. Yaralılar, çevreden yetişen vatandaşların yardımı ile yan yatan araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine kaza mahalline sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralı gençleri, ilk müdahalesini yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İtfaiye ekipleri de araçlardaki gaz kaçağına karşı önlem aldı.

Polis, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.





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VATANDAŞ 2 hafta önce

SOKAKLARIN CADDEYE BAĞLANDIĞI YERE GÖRÜŞÜ KAPATACAK ŞEKİLDE PARK ETMEK BU KAZALARIN SEBEBİ.

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osmanlı 2 hafta önce

yavas gideyim diyen yokki
altındaki arabayı ferrari saniyorlar kural yok işik ta durmak yok elbistan da trafik kurallarına uyan yok adamlar hız kesmeden ana yola cıkıyorlar

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H.D 2 hafta önce

çoluk çoçuğa araba verirseniz olacağı bu ailelerin daha dikkatli olması lazım.

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Han 2 hafta önce

Broadway a binen uçağa bindim zannediyor. Kural zaten yok. Bilinçli vatandaş azaldı. Elbistan'da hergun kaza olmaya başladı

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Vatandaş 2 hafta önce

Tmm herşeyi anladık kural yok,ışık yok,saygı yok hakkına girdim kaygısı yok...Peki

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İnsannn 2 hafta önce

İlk önce bu yorum yapanlar çok bilmiş insanlar brodvay falan diye boş yapmasinlar altında Ferrari olsa bile olacağı varsa olur haklı olan da brodvay zaten çocuk dediğinin ehliyeti var herşeyi var bilip bilmeden yorum yapıyorlar olan olmuş Yemekteyiz programı değil burası....

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