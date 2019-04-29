banner136
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kerkük Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Ö.D.’nin kullandığı 66 RC 665 plakalı otomobil ile Kerkük Caddesi üzerinde A.F. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada A.F.’nin kullandığı otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

banner141

Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Kızılcaobalı... 3 hafta önce

Elbistanlı tüm sürücü arkadaşlara trafik dersi verilmeli. Elbistanda kurallar tersine işliyor. Kavşaktaki araca öncelik verilmesi gerektiğini ve şehir içindeki hızın en fazla 50 km/h olduğu tekrar hatırlatılmalı. Geçmiş olsun herkese.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ethem örnek 3 hafta önce

Öncelikle geçmiş olsun,Bu kavşakta her ay 4 kaza garanti ,buna müdahale etmiyorlar,buraya acil ışık lazım

Cevapla
Beğenmedim! (1)
Avatar
Öz elbistanlı 3 hafta önce

Köprünün 500 metre yukarısına bir köprü daha yapılırsa kazalar en aza iner bence saygılarımla.

Cevapla
Beğenmedim! (1)

banner129

banner119