Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kerkük Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde Ö.D.’nin kullandığı 66 RC 665 plakalı otomobil ile Kerkük Caddesi üzerinde A.F. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Meydana gelen kazada A.F.’nin kullandığı otomobilde bulunan 2 çocuk yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Elbistanlı tüm sürücü arkadaşlara trafik dersi verilmeli. Elbistanda kurallar tersine işliyor. Kavşaktaki araca öncelik verilmesi gerektiğini ve şehir içindeki hızın en fazla 50 km/h olduğu tekrar hatırlatılmalı. Geçmiş olsun herkese.