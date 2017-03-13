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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre; Orhangazi Mahallesi Eldelek Caddesi üzerinde şehir merkezi istikametine seyir halinde olan 46 E 0388 plakalı otomobil ile sanayi sitesindeki bir tamirhaneden çıkan 44 NV 866 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüleri E.Ö. ve M.A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Tedavilerine burada devam edilen yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

 

 

 

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