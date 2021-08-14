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Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
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Kaza, Yunus Emre Mahallesi Semerkant Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde Naci Ç. idaresindeki 46 ACY 750 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Oğuz D.'nin kullandığı 01 ACU 902 plakalı otomobil çarpıştı.  Kazada otomobillerde bulunan 2 yolcu yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Otomobiller çarpıştı: 2 Yaralı