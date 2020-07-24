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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da çok sık kaza yaşanan noktaların başında gelen Şeyh Edebali Caddesi ile Doğu Sokak’ın kesiştiği noktada iki otomobil çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Güneşli Mahallesi’ndeki Şeyh Edebali Caddesi ile Doğu Sokak’ın kesiştiği kavşakta oldukça sık yaşanan trafik kazaları, mahalle halkının tepkisine neden oluyor. Birçoğu, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesini isteyen mahalle halkı, kavşakta düzenleme yapılmasının gerekliliğine dikkat çekiyor. Caddeye konulacak hız kesici bariyerin kavşağa giren sürücülerin hızını keseceğini dile getiren vatandaşlar, bu şekilde kazaların engellenebileceğini ifade ediyor.

Söz konusu noktada son yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şaban E.’in kullandığı 46 EK 601 plakalı otomobille İsmail K. yönetimindeki 06 BA 8024 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Şaban E.’nin direksiyonunda olduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Diğer otomobil ise kaldırıma çıktı. Kazada, sürücülerden şaban E., yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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Otomobiller çarpıştı: 1 Yaralı
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Harun 2 hafta önce

Öyle sokak, cadde , kavşak isimleri koydular ki ; hiç birini bilemiyoruz ! Şeyh Edeba, Abuzer Efendi, Sitti Mükerrime, Osmanlı, Abdülhamid, Mahirünal, Dulkadir vs... derken adresleri hepten karıştırdık, şaşırdık kaldık !

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Mahalleli 2 hafta önce

Ben belediyeye her kaza olduğunda resim gönderiyorum twitterdan.
İlgileneceğiz diyorlar sürekli, her hafta kaza oluyor hatta bu kaza dün 23/07/2020 tarihinde oldu.
Bugün yine kaza oldu 24/07/2020 , illa birinin çoluk çocuğu ya da kendisi ölünce mi ilgileneceksiniz kardeşim ?

Yol yapımından önce burada kasis vardı o kadar sık kaza olmuyordu, kasisi de kaldırdılar her gün kaza oluyor.

Bi ilgilenin artık yani .

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Serkan 2 hafta önce

Çok şehir gezdim bizim Elbistan kadar başı boş araç kullanan geçiş üstünlüğü hiçe sayan araç sürücüsü hiç bir şehirde görmedim bu yüzden normal

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Tayyar dal 2 hafta önce

Çok kaza yaşanan bölgelere özel çalışma yapılmalı.

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Vatandaş 2 hafta önce

Yollara kasis koyarak değil kafaları değiştirerek kazaları durdurabilirsiniz

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