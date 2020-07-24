Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Güneşli Mahallesi’ndeki Şeyh Edebali Caddesi ile Doğu Sokak’ın kesiştiği kavşakta oldukça sık yaşanan trafik kazaları, mahalle halkının tepkisine neden oluyor. Birçoğu, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen trafik kazalarının önüne geçilmesini isteyen mahalle halkı, kavşakta düzenleme yapılmasının gerekliliğine dikkat çekiyor. Caddeye konulacak hız kesici bariyerin kavşağa giren sürücülerin hızını keseceğini dile getiren vatandaşlar, bu şekilde kazaların engellenebileceğini ifade ediyor.

Söz konusu noktada son yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Şaban E.’in kullandığı 46 EK 601 plakalı otomobille İsmail K. yönetimindeki 06 BA 8024 plakalı otomobil, kavşakta çarpıştı. Şaban E.’nin direksiyonunda olduğu otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçe duvarına çarparak durabildi. Diğer otomobil ise kaldırıma çıktı. Kazada, sürücülerden şaban E., yaralandı. Yaralı sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.







