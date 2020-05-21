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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ahmet G.’nin kullandığı 46 VD 338 plakalı otomobille Erkan B. idaresindeki 44 FU 694 plakalı otomobil, Göktürk Caddesi ile Hoca Ahmet Yesevi Caddesi’nin kesiştiği kavşakta çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada, Erkan B.’nin direksiyonunda olduğu otomobilde yolcu olarak bulunan Onur K. yaralandı. Yaralı, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından caddede trafik yoğunluğu yaşandı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kazaya karışan araçların olay mahallinden kaldırılması ile trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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