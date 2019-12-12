Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Yeşilyurt Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezinden Ekinözü ilçesi istikametine seyir halinde olan Mazlum Kısa’nın kullandığı 46 VK 625 plakalı otomobil, sollama yaptığı sırada ara sokaktan caddeye çıkmak isteyen Veysi Çelik idaresindeki 46 ET 677 plakalı otomobille çarpıştı. Çelik yönetimindeki otomobil, çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıktı. Elektrik çalışması nedeniyle açılan çukura düşmekten son anda kurtulan otomobil, bir apartmanın bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada, sürücülerden Veysi Çelik yaralandı. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.



