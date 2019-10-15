Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza Cumhuriyet Mahallesi’nde Süleymanbey Caddesi ile Sarı Aslanbey Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarı Aslanbey Caddesi üzerinde C.A. idaresindeki 46 ABG 341 plakalı otomobil ile Süleymanbey Caddesi üzerinde C.A.’nın kullandığı 34 DP 4303 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan 34 DP 4303 plakalı otomobil, elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada otomobilde bulunan H.A. yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.