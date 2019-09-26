Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Esentepe Mahallesi, Darende Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Darende Caddesi’nde ilerleyen Özgür Y. idaresindeki 23 HZ 733 plakalı otomobile, ara sokağa dönüş yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden Metehan K.’nın kullandığı 46 EV 394 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada, Metehan K. idaresindeki otomobilde bulunan Asiye K. yaralandı. Yaralı, 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.