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Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da kavşakta çarpışan 2 otomobilden biri kaldırıma çıkarken kazada 1 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
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Kaza, Göktürk Caddesi ile Devlet Hatun Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ü.K.’nın kullandığı 46 EY 755 plakalı otomobil ile H.A. idaresindeki 46 EG 145 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, Ü.K. yönetimindeki otomobil çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıktı. Olayda araç sürücülerinden H.A. hafif şekilde yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.






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