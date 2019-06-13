Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. K.K.’nin kullandığı 46 VC 959 plakalı otomobille Y.K. idaresindeki 46 FY 360 plakalı otomobil, Oğuzhan Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi kavşağında çarpıştı. Kazada, arka tekeri kopan otomobillerden biri kaldırıma çıkarak cami duvarına çarptı. Diğer otomobil ise yol ortasında kaldı. Her iki araçta da büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada, sürücülerden F.K. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer sürücünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.













