Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Yunus Emre Mahallesi’nde yaşandı. K.K.’nin kullandığı 46 VC 959 plakalı otomobille Y.K. idaresindeki 46 FY 360 plakalı otomobil, Oğuzhan Caddesi ile Kazım Karabekir Caddesi kavşağında çarpıştı. Kazada, arka tekeri kopan otomobillerden biri kaldırıma çıkarak cami duvarına çarptı. Diğer otomobil ise yol ortasında kaldı. Her iki araçta da büyük çaplı maddi hasarın oluştuğu kazada, sürücülerden F.K. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Diğer sürücünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.







Yerel Manşetler
İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner129

banner119