 Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Kümbet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. yönetimindeki 46 E 6259 plakalı otomobille K.K.’nin kullandığı 06 YFA 07 plakalı otomobil, Varna Sokak ile Elmas Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, K.K.’nin kullandığı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.