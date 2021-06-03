Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Elbistan’da deprem
Elbistan’da deprem
İstiklal Üniversitesi’ne yeni fakülte kuruldu; bizim fakülteden ses seda yok
İstiklal Üniversitesi’ne yeni fakülte kuruldu;...
Gönüllü kadınlara ‘toprağın dilini’ öğrettiler
Gönüllü kadınlara ‘toprağın dilini’ öğrettiler
Lösemiyi yenen Kerem’e Başkan Gürbüz’den bisiklet hediyesi
Lösemiyi yenen Kerem’e Başkan Gürbüz’den...
Elbistan’ın voleybol takımı Kayseri grubunda
Elbistan’ın voleybol takımı Kayseri grubunda
banner191
banner162

 Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

 Otomobiller çarpıştı: 1 yaralı
banner167

Kaza, Kümbet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. yönetimindeki 46 E 6259 plakalı otomobille K.K.’nin kullandığı 06 YFA 07 plakalı otomobil, Varna Sokak ile Elmas Sokak kesişiminde çarpıştı. Kazada, K.K.’nin kullandığı araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sürücülerin yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Otomobiller çarpıştı: 1 Yaralı