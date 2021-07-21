Otomobiller çarpıştı: 1 ölü 6 yaralı

Afşin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Kaza, Eshab-ı Kehf Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre,Kamil Kul (33) yönetimindeki 44 FA 277 plakalı otomobil, Sefa Atalay'ın kullandığı 46 ADM 815 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın ardından can pazarı kuruldu. Çevredekilerin ihbarı ile bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 19 yaşındaki Erol Efe olay yerinde hayatını kaybetti, sürücüler ile araçlardaki Furkan Burak (6) ve Firdevs Efe (30) ile Dilara (24) ve Elif Su Atalay (1) yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Kahramanmaraş'taki hastanelere sevk edildi.

Kazada yaşamını yitiren Erol Efe'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.