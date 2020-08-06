Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.
Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
Elbistan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
06 Ağustos 2020 Perşembe 23:16
Kaza Binali Yıldırım Bulvarı şehirlerarası otobüs terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 46 VG 511 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde seyir halinde olan R.S'nin kullandığı 46 DB 506 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile S.S, Esme Akbaş, İ.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 88 yaşındaki Esme Akbaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
İlgili Galeriler
Anahtar Kelimeler:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Hüseyin 10 saat önce
Sabit radar sistemi olsaki ne olacak adamlar ters yönlerden giriyor kim görüyor peki herkes kafasına göre nasil eserse öyle kural koyuyor hele hele tek yönlü yollarda
Haluk Gücükoğlu 21 saat önce
Haşim abi,annenize Allah'tan rahmet,sizlere başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olur inşAllah...
Mehmet Ali ozdemir 20 saat önce
Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına ve ailesine sabırlar dilerim
Şehir merkezi ve mahallelerde aşırı sürat yapan araçlar tehlike saçıyor trafik komisyonu acil olarak önlemleri artırmalı sabit radar sistemine geçilmeli