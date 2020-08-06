Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza Binali Yıldırım Bulvarı şehirlerarası otobüs terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 46 VG 511 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde seyir halinde olan R.S'nin kullandığı 46 DB 506 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile S.S, Esme Akbaş, İ.A. yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 88 yaşındaki Esme Akbaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.