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Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Elbistan'da 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Kaza Binali Yıldırım Bulvarı şehirlerarası otobüs terminali önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.A. idaresindeki 46 VG 511 plakalı otomobil, Binali Yıldırım Bulvarı üzerinde seyir halinde olan R.S'nin kullandığı 46 DB 506 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile S.S, Esme Akbaş, İ.A. yaralandı.  Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 88 yaşındaki Esme Akbaş, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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Elbistan 21 saat önce

Şehir merkezi ve mahallelerde aşırı sürat yapan araçlar tehlike saçıyor trafik komisyonu acil olarak önlemleri artırmalı sabit radar sistemine geçilmeli

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Hüseyin 10 saat önce

Sabit radar sistemi olsaki ne olacak adamlar ters yönlerden giriyor kim görüyor peki herkes kafasına göre nasil eserse öyle kural koyuyor hele hele tek yönlü yollarda

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Haluk Gücükoğlu 21 saat önce

Haşim abi,annenize Allah'tan rahmet,sizlere başsağlığı dilerim.Mekanı cennet olur inşAllah...

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Mehmet Ali ozdemir 20 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun yakınlarına ve ailesine sabırlar dilerim

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