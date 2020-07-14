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Otomobille traktör çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobille traktör çarpıştı: 1 yaralı
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Kaza, sanayi sitesinde bulunan Ergenekon Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Erden’in kullandığı 46 E 6584 plakalı otomobille, ara sokaktan caddeye çıkan Muharrem Kaba yönetimindeki 46 EM 334 plakalı traktör çarpıştı. Kazada, traktörün ön tekerine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kırılan cam parçalarının yüzüne isabet etmesi nedeniyle kanlar içerisinde kalan sürücünün yardımına çevredeki esnaflar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ambulansı ile Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Erden’in tedavisine devam edildiği bildirildi.

Traktör sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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Otomobille Traktör çarpıştı: 1 Yaralı
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