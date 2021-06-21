Otomobille pat pat çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Alınan bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi’nde meydana geldi. 56 yaşındaki Ali Kömesöğütlü, bahçesindeki işlerini bitirdikten sonra ‘pat pat’ olarak adlandırılan tarım aracı ile evine doğru yola çıktı. Kömesöğütlü’nün idaresindeki pat pat, evine yakın bir mesafedeyken A.K.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, Kömesöğütlü ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kömesöğütlü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise, Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen A.K, buradan da Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.