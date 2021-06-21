Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Taşıma kömür dev santralin ‘dişinin kovuğuna’ yetmedi
Taşıma kömür dev santralin ‘dişinin...
Milli Emlak, 84 taşınmazı satacak, 83’ü aynı mahallede
Milli Emlak, 84 taşınmazı satacak,...
Asfalt seferberliği Hacı Esat Efendi Caddesi ile sürüyor
Asfalt seferberliği Hacı Esat Efendi...
Elbistan Şehir Müzesi törenle açıldı
Elbistan Şehir Müzesi törenle açıldı
Mahir Ünal, sağlık, ulaşım, altyapı ve spor yatırımlarını inceledi
Mahir Ünal, sağlık, ulaşım, altyapı...
banner191
banner162

Otomobille pat pat çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Nurhak’ta ‘pat pat’ olarak tabir edilen tarım aracı ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralandı.

Otomobille pat pat çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
banner167

Alınan bilgiye göre, Nurhak ilçesine bağlı Eskiköy Mahallesi’nde meydana geldi. 56 yaşındaki Ali Kömesöğütlü, bahçesindeki işlerini bitirdikten sonra ‘pat pat’ olarak adlandırılan tarım aracı ile evine doğru yola çıktı. Kömesöğütlü’nün idaresindeki pat pat, evine yakın bir mesafedeyken A.K.’nin kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada, Kömesöğütlü ile otomobil sürücüsü yaralandı. Kömesöğütlü, 112 Acil Servis ekiplerince Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Talihsiz adam, burada doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralı ise, Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen A.K, buradan da Kahramanmaraş’a sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Otomobille Pat Pat çarpıştı: 1 ölü1 Yaralı