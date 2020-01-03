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Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Elbistan’da otomobille motosikletin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kümbet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Kılınç’ın kullandığı 07 NYC 73 plakalı otomobille Yusuf Çolak idaresindeki 27 DY 239 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Çolak ile arkasında oturan Serkan Çullu, asfalt yola düştü. Yaralanan gençlerin yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavileri burada yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, otomobil sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.


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