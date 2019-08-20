Otomobille motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Süleyman Ş.’nin kullandığı otomobille Ali A. idaresindeki motosiklet Kullar Mahallesi civarında çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Ali A. ile arkasında bulunan Ahmet Emir A., çarpmanın etkisi ile fırlayarak asfalt zemine düşüp yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince önce Nurhak Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar, buradaki ilk müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Tedavilerine devam edilen yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.