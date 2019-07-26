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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Elbistan’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Otomobille motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı
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Elbistan’da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi, Çilingir Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddialara göre, şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Salim Bilen (36) idaresindeki 46 E 7571 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Feridun Aydın’ın (37) kullandığı 46 D 9752 plakalı motosiklet, çarpıştı. Kazada, motosikletten fırlayarak asfalt zemine düşen sürücü Aydın ile 28 yaşındaki Hacı Balıkçı yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavilerine burada devam edilen yaralılardan motosiklet sürücüsü Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.




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1266 4 hafta önce

Allah yardımcısı olsun

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