Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mehmet Dilki’nin kullandığı 06 GT 531 plakalı otomobil, Orhan Köse (49) idaresindeki 46 ABU 820 plakalı motosiklet, Devlet Hatun Caddesi ile Çiğdem Sokak kesişiminde çarpıştı. Motosiklet sürücüsü, çarpmanın etkisiyle fırlayarak yere düştü. Ayağından yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, yaralının ilk müdahalesini yaptıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedavisine burada devam edilen yaralının ayağında kırıklar oluştuğu ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



