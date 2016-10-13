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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında ters yönden gelip dönüş yapmak isteyen bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, kafasındaki kask sayesinde ölümden kurtuldu.

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Otomobille motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da meydana gelen trafik kazasında ters yönden gelip dönüş yapmak isteyen bir otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü, kafasındaki kask sayesinde ölümden kurtuldu.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya Caddesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Orhan Köse idaresindeki plakasız motosikletle sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 DY 232 plakalı otomobil, çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten fırlayan Köse, asfalt zemine düştü. Köse’nin kafasındaki kask ise hayatını kurtardı. Yaralanan Köse, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis’e ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatılırken görgü tanıkları, Köse’ye çarpan otomobilin tek yön olan Dulkadiroğlu Caddesi’nden gelip Malatya Caddesi’ne dönüş yapmak istediğini belirttiler. 


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