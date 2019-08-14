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Otomobille kamyonet çarpıştı: 5'i çocuk 12 yaralı

Elbistan’da otomobille çarpışan kamyonetin bahçeye girmesi sonucu her iki araçta da bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 5'i çocuk 12 yaralı
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 Elbistan’da otomobille çarpışan kamyonetin bahçeye girmesi sonucu her iki araçta da bulunan 5'i çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Karaelbistan Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Göksun istikametinden gelen Engin T. (31) idaresindeki 46 EM 507 plakalı otomobille Fahri G.’nin (54) kullandığı 46 VB 294 plakalı kamyonet çarpıştı. Kamyonet, çarpışmanın etkisi kontrolden çıkarak yol kenarındaki bir evin bahçesine girdi. Kazada, sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Zöhre G. (52), Mücahit G. (16), Yunus Emre B.(7), Fadime B. (26), Selma T. (27), Kadir T. (54), Emine T. (56), Firdevs T. (13), Burak T. (8) ve Abdussamed T. (6) yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerince Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralılar, tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.








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Halil 1 hafta önce

Caddelerdeki çukurlardan bıktık artıksayın başkan..sıfır asfalttan vaz gectik hic olmazsa ana caddelerdeki şu cukurlara bir dolgu yapın

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Vatandş 1 hafta önce

Geçmiş olsun biraz dikkat,biraz yavaş.

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İlker Köşker 1 hafta önce

Geçmiş olsun Allah birdaha göstermesin Ama Karaelbistan daki Kaza olan ara geçişin ya kapatılması lazım yada ışık konmalı

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