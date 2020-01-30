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Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı

Elbistan’da otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobille kamyonet çarpıştı: 1 yaralı
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Elbistan’da otomobille kamyonetin çarpışması sonucunda yaşanan trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Malatya Caddesi ile Manas Caddesi’nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Manas Caddesi’nden gelen M.M. yönetimindeki 46 AD 528 plakalı otomobille, Malatya Caddesi’nde seyir halinde olan M.Y.’nin kullandığı 09 TB 536 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada refüje çıkan kamyonet, çarptığı beton elektrik direğini devirerek durabildi. Savrulan otomobil ise, geldiği yöne dönerek kaldırıma çıktı. Olayda, kamyonet sürücüsü M.Y., yaralandı. Kaza ihbarı ile birlikte bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AKEDAŞ ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalesi 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavisi burada süren yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazada yola devrilen elektrik direği, AKEDAŞ ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından kaldırıldı. Direğin ve kaza yapan araçların olay mahallinden kaldırılması ile caddedeki trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





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